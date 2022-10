O golo decisivo marcado no clássico com o FC Porto, ponto alto de uma exibição superior, consolida a posição de Rafa Silva no topo da pirâmide que é o futebol do Benfica. Contratam-se craques de renome, chegam estrelas do universo, emergem novos talentos, mas a figura da equipa, alinhada em perspetiva, acaba invariavelmente por ser ele, o ‘miúdo’ de 29 anos que cresceu na localidade de Forte da Casa, ali para os lados de Vila Franca de Xira.









