O antológico golo de Gonçalo Ramos, em lance de pura inspiração individual, desatou o nó górdio em que se estavam a transformar os minutos finais do jogo em que o Benfica recebia o Boavista. Com o empate no marcador, a escassos oito minutos do final da contenda, a equipa de Schmidt arriscava perder em casa dois pontos.









