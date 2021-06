Venha o próximo que este já está. Portugal levou 84 minutos para furar o bloqueio húngaro e deixar registado no marcador, com a devida expressão, que está muito acima do valor do adversário.O primeiro jogo de uma grande competição é sempre um momento de tensão e ansiedade. Há nervos acumulados, receio de errar, cuidados exagerados. Mas quando há qualidade, o sucesso está ao virar da ...