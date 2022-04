O golo marcado ao FC Porto, que colocou um ponto final na caminhada invencível dos azuis-e-brancos no campeonato, foi também um ponto de afirmação para Ricardo Horta. Na verdade, o futebolista natural de Almada não precisaria disto para se destacar como um dos melhores avançados do burgo.



O feito, contudo, evidencia uma ideia marcante: é o jogador mais subvalorizado do futebol português.









