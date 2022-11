A queda do Sporting para a Liga Europa, amparada no tombo pela ajuda fora de horas do Tottenham em Marselha, foi mais um revés numa época que está a ser marcada pela errância, em Alvalade. A ‘despromoção’, contudo, acaba por não ser surpreendente, em função dos sinais vitais que a equipa de futebol tem vido a dar nos últimos tempos.









