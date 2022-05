Pablo Sarabia deixou marca em Alvalade. Fê-lo até ao último dia, no qual marcou mais um golo e produziu nova demonstração de classe. A exibição frente ao Santa Clara, de resto, é o paradigma de tudo aquilo que deu a ver ao longo da época, com a camisola do Sporting.



Sarabia - que chegou com o pesado rótulo de craque do PSG e titular da seleção espanhola - nunca mostrou ser um jogador excessivo.