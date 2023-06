Rui Costa foi o arquiteto do título do Benfica, conquistado na época finda. Com a bola parada, leva também vantagem no campeonato do defeso. A forma como está a criar novos alicerces para atacar a próxima temporada, na comparação com os rivais, passa a ideia de uma estrutura mais bem oleada.



Neste contexto, não será alheia a participação de Roger Schmidt, que, à boa maneira germânica, gosta de planificação e método, premissas que desde logo dão mais garantias de sucesso na perseguição dos objetivos.









