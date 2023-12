A derrota do FC Porto em Barcelona, nesta semana, acaba por ter dentro dela uma pequenina vitória: a equipa azul e branca avança para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões com plenas possibilidades de aí conseguir o apuramento para os oitavos de final da competição. Basta, para tal, empatar em casa com o Shakhtar.









Ver comentários