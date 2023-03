O anúncio da saída de Domingos Soares de Oliveira na administração da SAD do Benfica não apanhou ninguém de surpresa. Era uma inevitabilidade. Um cenário que, de resto, já havia sido antecipado no dia 10 de dezembro do ano passado na primeira página deste suplemento, através de uma notícia do jornalista António Martins Pereira.









