Quem pensava que a questão do título estava fechada foi obrigado a pensar melhor, a partir da noite do passado domingo.



O empate do Sporting em casa, com o Famalicão, relança completamente o campeonato. Em duas rondas, a equipa de Rúben Amorim deixou fugir quatro pontos. Como ainda faltam realizar oito jornadas (24 pontos), todos os cenários são possíveis.