"O psicólogo maior do FC Porto sou eu." Podem não ter sido exatamente estas as palavras de Sérgio Conceição na antevisão do jogo com o Tondela, na passada sexta-feira. Mas o sentido da frase está lá todo. E mesmo que o contexto da resposta estivesse enquadrado com uma pergunta feita sobre outro jogador, Taremi comprovou a reivindicação do treinador, ao apontar os três golos da vitória dos dragões na vitória beirã.