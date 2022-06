A guerra que Frederico Varandas comprou ao fazer acusações e ataques a Pinto da Costa, com munições de elevado calibre, terá um preço a pagar. Além de algum desgaste pessoal, acarreta implicações ao nível das batalhas judiciais que se anteveem. E que, de resto, já estão prometidas. Mas do ponto de vista comunicacional, sobretudo entre a nação verde-e-branca – e é esse o seu ‘target’ –, o presidente do Sporting marcou pontos .









