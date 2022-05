O ‘sprint’ de uns bons 80/90 metros que o colocou no sítio ideal para a finalização do golo que deu a vitória do FC Porto na Luz será, porventura, a jogada da vida de Zaidu. Vale a pena rever o lance para perceber a sua magnitude e a forma como o nigeriano, ainda dentro da área defensiva (pouco mais de um metro à frente da linha de fundo), fez a leitura exata do movimento.