O chamado processo dos CMEC - Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual na energia, que foi autonomizado do processo EDP, no qual estão a ser julgados Manuel Pinho, a sua mulher, Alexandra Pinho, e o ex-banqueiro Ricardo Salgado, gerou novos ‘filhos’. Quero com isto dizer que nasceram novos inquéritos para além daquele que investiga a atuação de António Mexia e Manso Neto (ex-gestores da EDP) e o inevitável Manuel Pinho, ex-ministro da Economia.









Ver comentários