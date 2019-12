A estrela de Belém

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O que fará Marcelo em 2020? Com as eleições Presidenciais marcadas para janeiro de 2021, o Presidente da República tem que revelar a sua vontade no próximo ano. Uma recandidatura, aparentemente desejada pela maioria do povo português, levaria Marcelo a sair de Belém com 77 anos.Politicamente, uma recandidatura ocuparia o espaço natural do centro-direita, e obrigaria o Partido Socialista a sacrificar uma das suas figuras mais emblemá... < br />