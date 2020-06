Um passe Covid

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O passe família foi uma das mais importantes bandeiras do governo liderado por António Costa. Hoje é uma via verde para a multiplicação da Covid-19.O primeiro-ministro tem razão para se irritar com Marta Temido e os especialistas. O País não consegue baixar dos 300 novos infetados diariamente (hoje atingimos os 451 novos infetados), e não há dia que passe que não haja mortos a registar. Para agravar a situaç...