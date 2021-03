Existem símbolos do combate à corrupção e à criminalidade económica em Portugal nos últimos 30 anos. Com as devidas desculpas para as centenas de polícias, procuradores e magistrados que dedicaram a sua carreira àquela batalha, permito-me destacar quatro personalidades: Teófilo Santiago, único crachá de ouro da Polícia Judiciária – investigou os processos Apito Dourado e Face Oculta, entre outros;...