Na semana passada arrancou a instrução do processo Máfia do Sangue que acusa, entre outros, o ex-patrão de José Sócrates, Lalanda e Castro, e o ex-presidente do INEM, Luís Cunha Ribeiro, dos crimes de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem, falsificação de documentos, abuso de poder e branqueamento de capitais.O processo, que nasceu de uma certidão da Operação Marquê...