O que leva uma criança/jovem a achar graça quando agride ou presencia a agressão a um colega de escola? Que efeito divertido tem a humilhação física ou psicológica de um elemento, teoricamente, mais fraco. Sim, porque ninguém goza com outro que é fisicamente mais forte ou mais rápido.Porque é que se capitaliza a popularidade através do rebaixamento do outro?E de que forma tudo isto pode ser imputá...