A polémica com a escolha (e o ordenado) de Pedro Adão e Silva como comissário executivo da Estrutura de Missão para as comemorações dos 50 anos da revolução do 25 de Abril veio lançar o alerta sobre estas barrigas de aluguer, que nascem na estrutura do Estado.Assim de repente lembro-me de três ‘Estruturas’ com missões muito diferentes: a Estrutura de Missão da Presidência Portuguesa da ...