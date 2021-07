Não é pelo facto de António Costa ter pertencido à comissão de honra para a reeleição de Vieira, mas a detenção do presidente do Benfica (suspenso) foi a "sorte grande" que saiu ao primeiro-ministro. Mais ninguém falou em remodelação governamental, e o acidente de Cabrita é já uma memória longínqua.Tudo corria bem com os holofotes da opinião pública concentrados nos destinos do Benfica, deixando o governo e os ministros em paz no meio de uma galopante 4º vaga.