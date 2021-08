Já escrevemos sobre este assunto neste espaço. E hoje voltamos à carga. O presidente da CP, Nuno Freitas, foi nomeado por Pedro Nuno Santos. Nuno Freitas é acionista da Nomad Tech, uma empresa tecnológica que se dedica a soluções para a ferrovia, com uma quota de 11 200 €.Nesta sociedade a CP também é acionista com uma quota de 56 mil euros. Acontece que, em menos de um ano a empresa do presidente da CP ganhou mais de dois milhões de euros à custa... da própria CP.