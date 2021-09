Teve grande impacto a preocupação de Cristiano Ronaldo com o estado de saúde de uma segurança brasileira que levou uma bolada na cabeça rematada por CR7 durante o aquecimento do jogo Young Boys–Manchester United.Igualmente impactante foi a desenvoltura com que Marisa (assim é o nome da vítima) começou a regatear com CR7 logo após este lhe ter prometido dar a camisola no fim do jogo.