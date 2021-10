O problema da exoneração do Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA) veio revelar como será o segundo mandato de Marcelo. Menos afeto e mais respeito.O Presidente meteu o Governo em sentido. Aproveitando um deslize inacreditável do ministro da Defesa (convenientemente revelado para a opinião pública), Marcelo deleitou-se a dar um raspanete público a um António Costa ainda a lamber as feridas de um resultado autárquico negativo.