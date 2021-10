Lá onde estiver, no Belize, em Singapura ou no Dubai, João Rendeiro deve ter-se divertido com o discurso de Marcelo no 5 de Outubro.Os apelos do Presidente, que tanta importância tiveram para levantar o moral dos portugueses nos tempos cruéis de pandemia, parecem agora como slogans datados, ecos vindos de um passado não muito distante.