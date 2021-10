António Costa queria chutar a solução do aumento dos combustíveis para a União Europeia (UE), mas a Europa virou-lhe as costas e devolveu aos Estados-Membros as responsabilidades de responder à subida da gasolina e do gasóleo. Para a UE, a batalha é pelo gás e contra gasoduto russo.Costa ficou com ‘o bebé nos braços’.