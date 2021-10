O que é o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP)? Trata-se do órgão pelo qual se exerce a competência disciplinar e de gestão de quadros do Ministério Público. Ou seja, é o organismo que castiga ou promove os titulares da ação penal que investigam os suspeitos de crimes.Sendo um órgão colegial, a ministra da Justiça tem a faculdade de nomear dois membros.