O futebol movimenta milhões, mas como em todos os negócios é preciso ter visão e saber aplicar. Quando em 2017, a administração da RTP liderada por Gonçalo Reis pagou 13,2 milhões de euros pelos direitos televisivos do Mundial no Qatar, estava a fazer uma aposta que considerava ganhadora. Maximizava as receitas publicitárias e podia revender um ou outro jogo à concorrência.