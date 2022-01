Usando as palavras atribuídas a Galileu Galilei quando, em 1633, renegava a sua tese de que a Terra se movimenta em redor do Sol, faço um elogio a todos os funcionários públicos que, desde a dissolução do Parlamento, asseguram que a máquina do Estado funciona.Há mais de um mês e meio que não temos debates na Assembleia da República, polémicas legislativas ou ministros chamados a comissões parlamentares.