É um dos episódios mais insólitos da Operação ‘Cartão Vermelho’, que levou à detenção do ex-presidente do Benfica. Luís Filipe Vieira foi detido no dia 7 de julho por suspeita dos crimes de burla qualificada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Um dia depois da detenção, um jato privado, estacionado no Aeródromo de Tires, Cascais, levantou voo rumo a São Tomé.