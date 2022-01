Quem critica as condições da Justiça portuguesa, tem de pôr os olhos nas sessões no Tribunal de Verulam, na África do Sul, onde João Rendeiro apresenta a sua defesa contra o pedido de extradição de Portugal.Já não falando das condições de transporte do detido, as sessões têm sido invariavelmente marcadas por avarias informáticas e cortes de energia, que atrasam em horas o início das intervenções.