Será na Administração Interna e na Justiça que António Costa dará o sinal de como quer ser recordado no final da sua carreira política.A herança de Eduardo Cabrita é pesada, embora seja injusto ignorar as "balas que recebeu" em nome do primeiro-ministro. Costa tem de merecer a maioria que ganhou, e afastar definitivamente o espetro das negociatas que se têm colado às maiorias do PS.