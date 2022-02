Começa a existir alguma falta de decência em todo o processo GES/BES. A doença tanto atinge o administrador do banco, como o mais modesto dos seus clientes. E se o respeito por ambos deve ser igual, a forma como cada um combate a doença não é!Na passada terça-feira o juiz de instrução do caso GES/BES quis ouvir um conjunto de testemunhas arroladas pela defesa de José Manuel Espírito Santo, no sentido de levantar o arresto decretado por Carlos Alexandre à pensão de 30 mil euros auferida pelo ex-administrador do BES.