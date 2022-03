Nunca como agora as palavras ‘recuperação’ e ‘resiliência’ fizeram tanto sentido. Travada a ‘recuperação’ da Covid, resta a ‘resiliência’ em tempos de guerra. Mas o que é preciso é que essa famosa ‘bazuca’ milionária dispare ao serviço da paz e do bem-estar.E se as nossas famílias e empresas começam a sofrer os efeitos da guerra na Ucrânia porque não se acelera a aplicação do PRR?