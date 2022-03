Começou com a condenação a seis anos de prisão efetiva de Ricardo Salgado, e fechou com a Relação de Lisboa a travar o levantamento do arresto de 700 mil euros da conta bancária de Maria João Salgado. Pelo meio ficou o efeito suspensivo do recurso interposto ao levantamento de um outro arresto: o da reforma de 30 mil euros de José Manuel Espírito Santo Silva, das suas três propriedades e de vários automóveis.