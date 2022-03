Tenho saudades da política. Dos debates parlamentares, das provocações e da defesa da honra. Quem assistiu na terça-feira à Comissão Permanente sobre a Ucrânia teve um pequeno vislumbre do que aí vem. Um Governo com maioria absoluta que, do alto do seu poder, lança chalaças ao cadáver da ‘geringonça’ e a uma direita radicalizada e desnorteada.