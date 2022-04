O estranho sentido de humor da PSP sobre os acidentes de trânsito

Ter uma força policial com sentido de humor é uma mais-valia. Fazer comunicados onde se mistura informação verdadeira com ‘partidas de 1º de abril’ é mais questionável, ainda por cima quando o assunto é a sinistralidade rodoviária que tantas mortes causa no nosso país.Foi o que aconteceu com o comunicado ‘oficial’ que ontem foi enviado para as redações onde, no meio de estatísticas que davam conta que "nos últimos 3 anos a PSP registou mais de 154 000 acidentes, dos quais 41 326 foram acidentes com vítimas, nomeadamente 2086 feridos graves e 260 vítimas mortais", se adiantava que os agentes em funções operacionais passavam a estar "equipados com aparelho radar portátil, passando a poder controlar em qualquer momento e local os veículos que circulam em excesso de velocidade".