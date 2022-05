A tarefa hercúlea que Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), e Saudade Nunes, responsável pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), têm pela frente, no processo da naturalização dos judeus sefarditas, pode ser avaliada pelo resultado de uma só diligência: a realização de buscas a vários membros da direção da comunidade israelita do Porto, de que resultou a detenção do seu líder máximo, o rabino Daniel Litvak, e a apreensão de mais de 50 mil pastas, que se encontram guardadas na sede da Judiciária em Lisboa.









