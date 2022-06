O primeiro debate parlamentar pós-maioria correu mal a Costa. Com as Urgências sem especialistas e a diretora-geral da Saúde a apelar aos portugueses para não adoecerem no verão, o primeiro-ministro anunciou mais 60 euros, durante três meses (20 euros/mês) para ajudar a dar de comer às famílias em dificuldades.









Ver comentários