A catástrofe dos incêndios ofuscou uma das decisões jurídicas mais importantes dos últimos anos. O reforço da integridade da soberania do Estado sobre todo o território nacional, em especial, sobre a zona da plafaforma continental marítima.



O desejo das regiões autónomas de dar parecer obrigatório com efeitos vinculativos, sobre toda a temática da exploração do mar dos Açores e da Madeira, foi considerado inconstitucional com força obrigatória geral pela maioria dos juízes conselheiros.









