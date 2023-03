Os banqueiros medem a capacidade económica das famílias pelas suas refeições. No mês passado o presidente do Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida, falava na capacidade das classes média e média alta de "continuar a jantar fora às sextas-feiras". Esta semana, foi a vez do presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), Vítor Bento, dizer no parlamento que "não são os ricos que almoçam e jantam uma vez por dia", enquadrando o aumento de 6% do consumo privado.









