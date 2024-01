A ainda a primeira semana do ano não terminou e já sairam dos cofres públicos mais de um milhão de euros em contratos relacionados com os diversos atos eleitorais que se vão realizar em 2024.



Há de tudo. Desde a conceção de cursos de ‘e-learning’ para os membros das mesas de voto, de modo a poderem lidar com os cadernos eleitorais desmaterializados, até à produção de correspondência para os 1,6 milhões de eleitores que vivem no estrangeiro, passando pela compra de adesivos de várias cores.









