Nunca consegui engolir bem aquela derrota com a França na meia-final do Euro 1984 (3-2). Bento (a dois dias de fazer 36 anos) fez-me acreditar, Chalana fez-me sonhar e Jordão com os seus dois golos fez-me chorar. Mas foi Platini, com o golo aos 119 minutos do prolongamento que me fez engasgar por mais de três décadas.