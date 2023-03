Passados 49 anos do 25 de Abril 1974, o Governo define 44 produtos de uma “cesta básica” (a designação tem origem em 2003 numa das políticas lançadas por Lula da Silva que integravam o programa Fome Zero) para ajudar as famílias. Não se trata de uma conquista extraordinária. É a resposta possível a um problema que deixou de ser conjuntural, para se tornar estrutural: a inflação.









Ver comentários