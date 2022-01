Quem não pode trabalhar, pode ir votar? A resposta a esta pergunta não é fácil.Se quem está em isolamento profilático, por estar infetado, não pode comparecer no seu local de trabalho, é legítimo que o faça perante uma mesa de voto?Como se resolve o conflito entre o exercício do direito de voto, constitucionalmente consagrado, e o direito à preservação da saúde pública previsto no artigo 64 do mesmo diploma?