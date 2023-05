A TAP está em processo de privatização. É, talvez, a empresa mais tóxica do Mundo. Já demitiu dois secretários de Estado e um ministro de um Governo com maioria. Despediu o ‘chairman’ e a administradora executiva, criou a maior crise política do século XXI entre o primeiro-ministro e o Presidente da República, e obrigou as ‘secretas’ a intervir, aparentemente, à margem da lei.









