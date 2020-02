A história dos ficheiros secretos do Banco Espírito Santo (parte I)

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No dia 1 de agosto de 2013, mais de um ano antes de ser decretada a medida de resolução do Banco Espírito Santos (BES), Fernando Ulrich, na altura presidente-executivo do BPI, entrou no Banco de Portugal e entregou, em mão, um relatório a Carlos Costa. Nesses documentos estavam detalhadas à exaustão todas as fragilidades do Grupo Espírito Santo (GES).Toda a organização, a avaliação dos seus ativos e a ...