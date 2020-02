A história dos ficheiros secretos do Banco Espírito Santo (parte II)

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Voltamos hoje ao relatório sobre o Grupo GES/BES que o ex-presidente executivo do BPI, Fernando Ulrich (foto 1), entregou em mão ao governador Carlos Costa no dia 1 de agostos de 2013, um ano antes de ser decretada a resolução do BES.Nele, Ulrich explica que os vários negócios entre as principais holdings do GES (Rio Forte, ESI e ES Resources) não passam de um esquema contabilístico para ocultar a fragilidade financeira de todo ...