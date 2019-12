À mesa com Angola sem generais mas com sericaia de sobremesa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O ministro da Defesa, Gomes Cravinho, recebeu o homólogo angolano, Salviano de Jesus Sequeira ‘Kianda’ na semana passada para uma visita de quatro dias a Portugal. No primeiro dia no nosso país (dia 16), Gomes Cravinho ofereceu um jantar a Salviano Sequeira no forte de São Julião da Barra, em Oeiras. Ao todo estiveram presentes cerca de 25 pessoas. Do lado angolano marcaram presença vários generais que acompanhavam o ministro, mas do lado portuguê... < br />