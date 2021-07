A outra face da reunião dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP

O "estrondoso êxito" da XIII conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, que decorreu em Luanda e que serviu para Angola assumir a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), esconde atos menos lisonjeiros.



O primeiro diz respeito a Portugal. Enquanto milhares de pessoas desesperavam no aeroporto de Lisboa, com mais de 300 voos cancelados pela greve da Groundforce, um airbus A330-NEO com a matrícula TP 287-CSTUH descolava para ir buscar o primeiro-ministro, António Costa, a Luanda. Nada de ilegal. Os voos de Estado estão abrangidos pelos ‘serviços mínimos’.